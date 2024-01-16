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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25548 طنا تشمل : 2413 طن رمل و9877 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 10910 طن اسمنت معبأ و 1200 طن ملح معبأ و 48 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38452 طنا تشمل : 1300 طن خردة و6694 طن ذرة و 3998 طن قمح و510 طن زيت طعام و 14400 طن فول صويا و2250 طن حديد و 9300 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143858 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204115 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6123 شاحنة .

 

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الترانزيت الشاحن الشاحنات الحاويات

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