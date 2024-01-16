ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25548 طنا تشمل : 2413 طن رمل و9877 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 10910 طن اسمنت معبأ و 1200 طن ملح معبأ و 48 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38452 طنا تشمل : 1300 طن خردة و6694 طن ذرة و 3998 طن قمح و510 طن زيت طعام و 14400 طن فول صويا و2250 طن حديد و 9300 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143858 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204115 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6123 شاحنة .