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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي عنيف على ميناء أوديسا في أوكرانيا |تفاصيل

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إنه تم اسقاط 19 طائرة من أصل 20 طائرة بدون طيار من طراز شاه، أطلقتها روسيا في هجوم ليلي أصاب ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بالمباني السكنية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجيش الأوكراني إن الهجوم الروسي استهدف أوديسا والمناطق الجنوبية الأخرى لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية إن حطام الطائرات بدون طيار أصاب المباني السكنية، وأتلف أنبوب غاز وعشرات السيارات في إحدى مناطق الميناء.

 

 وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم إجلاء حوالي 130 شخصا.

وتركزت العمليات الروسية، في الفترة الأخيرة، على الهجمات على أوديسا. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان إن الطائرات بدون طيار الكاميكازي دخلت على ارتفاع منخفض للغاية من البحر الأسود، مضيفة أنه تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار في أوديسا.

وحاولت موسكو مرارا وتكرارا ضرب البنية التحتية في موانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا منذ انسحابها من صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة سمحت بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر.

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