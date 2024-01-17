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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم معرضا على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة "معرض المصرية" على هامش فعاليات الاجتماع العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والاجتماع الحادى عشر للمجلس الأعلى للمنظمة ( برئاسة جمهورية مصر العربية فى دورته الحالية)، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وتضمن معرض "المصرية" منتجات مصنوعة بأيدي سيدات من محافظات مصر المختلفة ، وقد تنوعت ما بين منتجات جلدية ومن الخوص، وحقائب مطرزة ومطبوعة، وكوسترات وأطباق أسوانى من الخوص، وعرائس إميجرومى، وأطباق ديكوباج.

كما تضمن المعرض منتجات سيناوية مطرزة مصنوعة بايدى سيدات دربهن المجلس فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتعزيز قدراتهن حتى يستطعن الإرتقاء بالمستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

كما ضم المعرض منتجات سيدات تم تدريبهن ضمن مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" ، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتضمنت منتجات مكرمية ، وطباعة وتطريز على المنسوجات، واكسسوارات نحاسية بالأحجار الكريمة، واكسسوارات منزلية صنعتها سيدات محافظات الأقصر والغربية والبحيرة والمنيا.

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