قدم الآن.. وظائف خالية بالبريد والبنك الأهلي المصري

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف التي أعلن البريد المصري و البنك الأهلي المصري، لجميع الراغبين بالعمل.



التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

خريجو كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة. مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق. خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء. خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات. خريجي كليات الهندسة. خريجي كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها. خريجي كليات الحقوق. خريجي كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.

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خطوات التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

يدخل المتقدم لوظائف البنك الأهلي المصري إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك. ثم الدخول إلى أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة. يتم إرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة ومن ثم إرسال.



الشروط العامة للحصول على وظائف البنك الأهلي المصري



يجب على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

يشترط على المتقدم من حديثي التخرج أن يكون من خريجى سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

ممنوع أن يكون المتقدم له اقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

عمر المتقدم يجب ألا يتخطى سن 28 عاما.

محل الإقامة للمتقدم لابد أن يكون مطابقا للرقم القومي.

وظائف البريد

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الخالية، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم توفير 900 وظيفة في البريد المصري.

كيفية التسجيل في وظائف البريد

يتم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونيًا وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، باتباع الخطوات التالية:-

-الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من هنا موقع التوظيف الحكومي

-إنشاء حساب جديد في البوابة.

-اختيار الوظيفة المتقدم لها.

-إدخال البيانات المطلوبة.

-تحميل المستندات المطلوبة.

-الضغط على زر تقديم.

شروط خاصة للمتقدمين لوظائف الأخصائيين



أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب، مثل:-

بكالوريوس التربية بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بكالوريوس اللغة العربية بكالوريوس اللغة الإنجليزية بكالوريوس اللغة الفرنسية بكالوريوس العلوم بكالوريوس التجارة ليسانس الحقوق

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شروط خاصة للمتقدمين لوظائف المحامين



- أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد

تكون جميعها أصلية ملونة، وبصيغة jpg، وتشمل ما يلي:

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة «في حالة الإعاقة». ايصال الإيداع البنكي صورة شخصية للمتقدم. بطاقة الرقم القومي سارية. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو الهيئة القومية للبريد. المؤهل الدراسي بجانب المؤهل الأعلى إن وجد. كارنيه القيد في نقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام. كارنيه القيد في نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.



الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري