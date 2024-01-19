عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعاون بين وزارة الرياضة والبحث العلمي لإطلاق المهارات الإبداعية للشباب

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع فى الانشطة الثقافية والإهتمام بالشباب الموهوب في مختلف المجالات الثقافية، وتنمية الوعي الثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب، عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية" اجتماع تنسيقي مع مؤسسة البحث العلمي لمناقشة آليات وسبل التعاون بينهما فى المجالات الثقافية والأدبية، وما له من إسهامات في إثراء المجال الثقافي الشبابي.

تطرق الإجتماع إلي قيام المؤسسة بدعم مكتبات مراكز الشباب التابعة للوزارة بالعديد من الكتب والموسوعات العلمية، إلى جانب رعاية مؤسسة البحث العلمي لمشروع الأندية الثقافية، الذي يتم تنظيمه بمراكز الشباب والجامعات من خلال مشاركة أعضاء الأندية الثقافية بكافة برامج ومشروعات المؤسسة بإعتبارها إحدى المؤسسات التنويرية، بجانب قيام وزارة الشباب والرياضة بتشجيع الشباب علي المشاركة في المشروع الوطني للقراءة التى تنظمه مؤسسة البحث العلمي.

جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي قد أطلقت المشروع الوطني للقراءة، وهو مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي" منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"- منافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"- منافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"- منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

الإدارة العامة الإدارة المركزية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

الغرب أهم| الأسباب الحقيقية وراء رفض الأرجنتين الانضمام إلى “بريكس”.. خبير يوضح

بأفضل سعر .. سيارة "كسر زيرو" موديل 2022

الوظائف الحكومية 2024 .. اعرف الموعد والشروط للتقديم

الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الاستراتيجية تجوب 22 محافظة خلال أسبوع

مخاوف كبيرة.. إعلامي شهير يطرح سؤالا صادمًا بعد إصابة محمد صلاح

نسخة طبق الأصل.. جيش الاحتلال يكتشف دبابة إسرائيلية في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

نشرة المرأة والصحة.. مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

بشرى سارة.. 3303 وظيفة جديدة برواتب مجزية.. تفاصيل

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ