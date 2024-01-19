تعاون بين وزارة الرياضة والبحث العلمي لإطلاق المهارات الإبداعية للشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع فى الانشطة الثقافية والإهتمام بالشباب الموهوب في مختلف المجالات الثقافية، وتنمية الوعي الثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب، عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية" اجتماع تنسيقي مع مؤسسة البحث العلمي لمناقشة آليات وسبل التعاون بينهما فى المجالات الثقافية والأدبية، وما له من إسهامات في إثراء المجال الثقافي الشبابي.

تطرق الإجتماع إلي قيام المؤسسة بدعم مكتبات مراكز الشباب التابعة للوزارة بالعديد من الكتب والموسوعات العلمية، إلى جانب رعاية مؤسسة البحث العلمي لمشروع الأندية الثقافية، الذي يتم تنظيمه بمراكز الشباب والجامعات من خلال مشاركة أعضاء الأندية الثقافية بكافة برامج ومشروعات المؤسسة بإعتبارها إحدى المؤسسات التنويرية، بجانب قيام وزارة الشباب والرياضة بتشجيع الشباب علي المشاركة في المشروع الوطني للقراءة التى تنظمه مؤسسة البحث العلمي.

جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي قد أطلقت المشروع الوطني للقراءة، وهو مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي" منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"- منافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"- منافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"- منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".