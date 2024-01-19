سياسي فرنسي يحذر من هجوم الناتو على روسيا.. تفاصيل

حذر زعيم الحركة الوطنية الفرنسية، فلوريان فيليبو، من احتمال قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعملية “علم زائف” ضد روسيا، على غرار تخريب نورد ستريم.

ووفقاً لفيليبو، فإن الإشارات المتكررة إلى فكرة أن الناتو لا يبحث عن صراع ولكن يجب أن يكون مستعداً لـ "هجوم روسي" أمر مثير للريبة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتابع "احذروا من عمليات العلم الكاذب (مثل تخريب نورد ستريم في عام 2022) في الأشهر المقبلة! هؤلاء المجانين من الناتو مستعدون لأي شيء!".

وقال روب باور في وقت سابق إن دول الناتو يجب أن تستعد لصراع محتمل مع روسيا خلال العشرين عامًا القادمة.

وفي ديسمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا "ليس لديها أي سبب، ولا مصلحة ــ لا مصلحة جيوسياسية، ولا اقتصادية، ولا سياسية، ولا عسكرية ــ للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي".

كما وصف بوتين كلام نظيره الأمريكي جو بايدن حول خطط موسكو لمهاجمة الناتو بأنه محض هراء.