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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاه ولا ضده..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على أداء صلاح بالمنتخب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استعجابه من هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على منتخب مصر وعلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، بعد أداء المنتخب في أول مبارتين في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون.

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وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"هو هو نفس الموضوع اللاعب الدولي محمد صلاح لما كان في ليفربول الانجليزي ويحصل دلوقتي مع منتخب مصر، والناس بيهاجم صلاح بردوا".
وأضاف مقدم برنامج الحكاية، أن :"انتو مع محمد صلاح ولا ضده، وناس تقولك لما خرج الفرقة لعبت كويس، وناس تانية تقول ما مانعلبش مع غيره، شيء عجيب جدا، وده صلاح يا جماعة".

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