نجوم الكرة والإعلام تآمروا عليه.. مفاجأة عبدالناصر زيدان عن إصابة محمد صلاح

دافع الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعد الهجوم الذي تعرض له من الهجوم منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تنظمها كوت ديفوار.

وقال زيدان، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "بقينا جاحدين كده ليه، بعيدا عن فنيات الكرة، بقينا في جحود كبير مقارنة بما حدث في العالم كله عقب إصابة محمد صلاح أمس في مباراة غانا".

وأضاف الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، أن : "العالم انتفض عقب إصابته، لو اطلعنا على وكالات الأنباء والصحف العالمية والمواقع العالمية السياسية والاجتماعية والرياضية كيف تحدثت عقب إصابة صلاح بدقيقة؛ نعرف جيدا أن مصر تمتلك كنزا كرويا اسمه محمد صلاح".

وتابع الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، أن : “بريطانيا العظمى لم تنم من قلقها على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، ليفربول لم تنم، بينما فتحنا نحن استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي لتقطيع محمد صلاح والنيل منه والتهميش من دوره والهجوم عليه كفريسة في لحظة ضعفها بعد مباراة الأمس؟".

أكد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، ان الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي كان يتفاعل مع الجمهور لإعلامه بشأن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني في المباراة التي جمعت الفريق بغانا أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تنظمها كوت ديفوار.

وقال الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أول شيء عمله كلوب أنه اتصل بصلاح، كما أن فريقا طبيا متكاملا من ليفربول تواصل مع الفريق الطبي للمنتخب القومي، وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عالمي وقال نحن قلقون جدا".

وتابع الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، انه : "محمد صلاح قوة ناعمة، ولكن للأسف ما صنعه الإعلاميون المصري هو أنهم كانوا يذبحونه، ولو اخترنا عنوانا صحفيا لما فعلوه وما فعله نجوم الكرة في الاستديوهات يمكننا القول عندما يتآمر الذئاب على فريسة في لحظة ضعفها".

وأكد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، أن نجوم الكرة السابقين الذين هاجموا محمد صلاح محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بعد المباراة التي جمعت الفريق بغانا أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تنظمها كوت ديفوار.

وقال زيدان، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ثلاثة أربعا أو 90% من نجوم الكرة السابقين الذين هاجموا محمد صلاح بشراسة ليس حبا في منتخب مصر، فقد كان أكثرهم يريد أن يلتقط صورة وأولاده مع محمد صلاح ولم يجد وسيلة للوصول إليه".

وتابع الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، أن : "ما يحدث مع محمد صلاح تصفية حسابات، واحد عاوز يتصور صورة ومش عارف، فقد تحدث من لا يعي قيمة ما يقوله في التوقيت الصعب، ولكن من المفترض أنه يكون لكل مقام مقال، ففي كل حادث موت إو إصابة أو مرض يجب ان يتكاتف الإنسان من أجل الإنسانية والرحمة، لا أن نصل إلى حد الشماتة في إصابة فهذا رخص يصل إلى حد المطالبة بمنع كل هؤلاء من الحديث على الشاشات المصرية لأنهم أهانوا الإعلام الرياضي".