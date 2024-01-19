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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش لاعب مصري عمل اللي حققه محمد صلاح| تصريح مثير من بسمة وهبة

بسمة وهبة
بسمة وهبة

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، بعدما تعرض للانتقاد في مباراة الفريق التي جمعته بمنتخب غانا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تستضيفها كوت ديفوار. 

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وقالت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "لماذا ننسى الشيء الرائع ونتذكر السيئ؟ لماذا ننسى الإحسان ونتذكر الإساءة أو نقصد الإساءة؟ لماذا ننسى في السوشيال ميديا ما قدمه صلاح لمنتخب مصر وليفربول، ما فعله صلاح مع ليفربول كانت نتيجته أنه رفع اسم مصر في كل مكان بالعالم، وحقق محمد صلاح ما لم يحققه أحد في تاريخ الكرة المصرية".

وتابعت الإعلامية: "مَن حقق أكثر ممن حققه محمد صلاح؟! ولماذا نتناسى ما فعله، يا جماعة السوشيال ميديا وجمهور الكرة ومشجعي محمد صلاح، نحن نتحدث عن اللاعب المصري الوحيد الذي يهتف الجمهور الإنجليزي باسمه ويدعمه، هو مصري يشتمه جمهور بلده ويشمت فيه ويهاجمه، ولا أستطيع استيعاب أن هناك أحد يتمنى لإنسان آخر الابتلاء والإصابة وألا يلعب كرة القدم مرة أخرى". 
 

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