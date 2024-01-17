بسمة وهبة تقترح إطلاق السهم الدولاري لتحفيز المصريين بالخارج.. تفاصيل

اقترحت الإعلامية بسمة وهبة، إطلاق مبادرة تستهدف المصريين بالخارج من أجل دعم المنطقة الاقتصادية أو قناة السويس أو أي منطقة صناعية جديدة، موضحةً: "أنا أحلم، والنجاح يبدأ بحلم، ثم يجب علينا العمل على تحقيقه".

وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "رئيس الجمهورية بنى الأساس، وعلى المصريين أن يبنوا العمارة، أكملوا على ما بناه الرئيس عشان نشوف نتيجة والناس تحس".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، ان "أقصد بالمبادرة السهم الدولاري، أي أن كل المصريين بالخارج يمكننا توجيه دعوة لهم حتى يساهموا بالدولار في هذه المصانع بأسهم ونسب، هنا سنحقق فائدتين، الأول محاربة المافيا، والثاني إدخال عملة صعبة للبلد وقمنا بزيادة انتماء المصريين بالخارج".

