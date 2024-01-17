بسمة وهبة تحذر من مافيا الاتجار بأموال المصريين في الخارج

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن "مافيا الاتجار بالعملة"، موضحةً "تتاجر بفلوس المصريين في الخارج، يجي مثلا واحد بيشتغل يكون بيشتغل برة مصر، يحصل على راتب 100 ألف دولار، لكنه يريد تحويلهم إلى أهله".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة “المحور”، "هذه المافيا تنصحه بعدم تحويل هذا المبلغ من الدولار إلى العملة المحلية، لكنها تحصل منه على المبلغ مقابل توصيله إلى ذويه، وأنا أقول إنها مافيا تعمل في كل الدول وبخاصة الدول العربية".

وتابعت الإعلامية: "يجب أن نوجد حلولا للمصريين بالخارج وأن نواجه المافيا التي تحصل على أموال المصريين بالخارج".

