توسعة محطة معالجة الصرف الصحي أم دينار بمنشأة القناطر

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر ويرافقه المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الأسكان والمهندس هاني هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي أم دينار.

جاء ذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وأزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت خلال الأجتماع الموسع مع مسؤولي المحافظة والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي الذي تم عقدة منذ أيام بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي لدعم المناطق المحرومة وتحسين مستوي الخدمة.

كما تابع نائب مافظ الجيزة، سير أعمال تنفيذ مشروع خط الطرد الخاص بمحطة المعالجة، حيث أستمع النائب الي شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

كما تابع الشهابي، الموقف التنفيذي لمشروع الخطوط الخارجة لمياة الشرب من محطة مياة منشأة القناطر بطريق المناشي الخطاطبة ويوجه باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعه تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام علي مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بأوسيم ومنشأة القناطر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عامر مدير عام الصيانة بالمنطقة الاولى المركزية بهيئة الطرق والكباري ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.