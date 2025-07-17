هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة طريق الأوتوستراد القادم من حلوان باتجاه الطريق الدائري في منطقة زهراء المعادي بعد هبوط أرضي بالأسفلت في الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع هبوط أرضي على طريق الأوتوستراد بمنطقة زهراء المعادي وتكدس حركة السيارت.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة برجال محافظة القاهرة وتم غلق الطريق وتحويل الحركة إلى الدخول إلى زهراء المعادي ثم استكمال السير والعودة عبر محور حسب الله الكفراوي إلى طريق الأوتوستراد من جديد.