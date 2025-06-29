اصطدم بها وِنش.. سقوط لافتة إرشادية على طريق الأوتوستراد في طرة| صور

سقطت لافتة إرشادات ضخمة على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة؛ بعدما اصطدام سيارة تريلا تحمل ونش عملاق بها.

تفاصيل جديدة عن حادث طريق الأوتوستراد

توقفت الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة جنوب القاهرة؛ بعد انقلاب ونش عملاق من أعلى سيارة تريلا بسبب اصطدامه بـ اللافتة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ، أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد في طرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، مصحوبة بـ سيارات الحماية المدنية، وأوناش المحافظة، وجارٍ رفع الحطام.

وتبين من المعاينة، انقلاب ونش من أعلى سيارة تريلا كانت تحمله؛ بعد اصطدامها بـ لافتة الإرشاد (تحدد أقصى ارتفاع للسير على الطريق) وسقوط الونش بمنتصف الطريق.