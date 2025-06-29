توقف الحركة المرورية على الأوتوستراد بعد انقلاب ونش من أعلى مقطورة

توقفت الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة جنوب القاهرة بعد انقلاب ونش عملاق من أعلى سيارة تريلا بسبب اصطدامه بـ لافتة الإرشاد.

توقف الحركة المرورية على الأوتوستراد بـ طرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد في طرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بـ سيارات الحماية المدنية وأوناش المحافظة وجاري رفع الحطام.

حيث تبين من المعاينة انقلاب ونش من أعلى سيارة تريلا كانت تحمله بعد اصطدامها بـ لافتة الإرشاد لارتفاع الطريق وسقوط الونش بمنتصف الطريق.