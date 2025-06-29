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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مَنح رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسلام دياب

أدّى المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، في مدينة العلمين الجديدة.

منح رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق؛ تقديراً لجهده وعطائه فى خدمة الوطن وصون العدالة.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. 

وأكد الرئيس السيسي على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي، وصيانة دور القضاء، وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

مجلس الدولة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي العلمين

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