رفضت تناول الطعام.. حبس شقيقين بتهمة قتل والدتهما المريضة في إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على والدتهما بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل شقتها السكنية بمنطقة إمبابة.

حبس شقيقين بتهمة قتل والدتهما المريضة في إمبابة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، مصابة بشلل نصفي، داخل شقتها، وعليها آثار اعتداء بدني ظاهر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثمان، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها كانت تقيم رفقة نجلها البالغ من العمر 19 عامًا، ونجلتها البالغة من العمر 18 عامًا، وأن مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب رفضها تناول الطعام، تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف، أدى إلى وفاتها في الحال.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين احتياطيًا، وندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان السبب الدقيق للوفاة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.