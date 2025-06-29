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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع اقواله في اتهامه بالتعدي على طليقته

أحمد السقا
أحمد السقا
ندى سويفى

أمرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، بصرف الفنان أحمد السقا من سراي النيابة، عقب الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، يتهمانه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

أحمد السقا أمام النيابة في أكتوبر

وكان السقا قد وصل إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله، على خلفية ما ورد في البلاغ من اعتداء مزعوم على طليقته أمام المارة، داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه بمنطقة 6 أكتوبر.

وسبق أن استمعت النيابة إلى أقوال الإعلامية مها الصغير وسائقها، حيث أكدا أن الواقعة وقعت أمام بوابة الكمبوند، وشهدها عدد من السكان والمارة.

وأفادت مها الصغير في أقوالها أن الفنان أحمد السقا استوقفها بالشارع، ووجه إليها عبارات سب وقذف، ثم اعتدى عليها بالضرب، كما اعتدى – بحسب روايتها – على سائقها الخاص.

وأضافت أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقت توجهها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ولا تزال النيابة تواصل فحص البلاغ وسماع الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

أحمد السقا النيابة مدينة 6 أكتوبر مها الصغير الفنان أحمد السقا

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