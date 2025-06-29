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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تسبب في وفاة ابنتهم عقب ولادة قيصرية.. بلاغ من أسرة سيدة ضد طبيب نساء شهير

السيدة الضحية بالغربية
السيدة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اتهام أسرة سيدة طبيب نساء وتوليد شهير  بالتسبب في وفاة ابنتهم بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية في مستشفى خاص مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد وتورم في القدمين وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام لكنها توفيت بعد محاولات لإنقاذ حياتها.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغًا من أسرة سيدة "إفراج.ع" تبلغ من العمر 27 عامًا يتهمون فيه الطبيب "علاء.ع.ب" بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة ابنتهم.

بلاغ رسمي 

وكشف  تفاصيل المحضر رقم 2545 لسنة 2025 إداري أن المتوفية خضعت لعملية ولادة قيصرية على يد الطبيب المذكور وتعرضت بعدها لنزيف حاد وتورم في القدمين مما استدعى إدخالها مرة أخرى إلى غرفة العمليات لكن حالتها الصحية تدهورت وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام حيث تم استئصال الرحم في محاولة لإيقاف النزيف إلا أنها توفيت في النهاية.

تقرير الصحة 

في المقابل أفاد  تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة كانت قد وصلت إلى مستشفى زفتي العام مع قسطرة وريدية في الرقبة وآثار جرح في البطن من الولادة القيصرية بالإضافة إلى علامات زرقاء على قدميها وفخذها.

وفاة السيدة 

وافاد تقرير الصحة الأولي  إلى أن سبب الوفاة هو نزيف ما بعد الولادة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ولكن لا يمكن الجزم بالسبب النهائي للوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ من أسرة سيدة ضد طبيب نساء وتوليد التسيب في وفاة ابنتهم ولادة قيصرية الغربية زفتي

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