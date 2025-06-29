قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الإسلامية يعلن تمديد حملة سلوكك مرآتك على الطريق
ماذا يحدث بعد قراءة أذكار المساء كاملة؟.. 7 فضائل تعرف عليها
جولة جديدة من المناورات السياسية.. تحركات مصرية وضغوط أمريكية لوقف نزيف غزة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس
محافظ قنا يشارك في احتفالية توزيع أجهزة منزلية لـ 11 عروسة
وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان التنسيق الدفاعي بالمنطقة
نظام المسابقات في الموسم الجديد 2025-2026.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل
رفضت تناول الطعام.. حبس شقيقين بتهمة قتل والدتهما المريضة في إمبابة
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
حق الطريق حملة توعوية للأزهر العالمي للفتوى بعد حادث المنوفية
قرار عاجل بشأن الفنان أحمد السقا في اتهامه بقضية طليقته
نجم الزمالك علي رادار الاحتراف الأوروبي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات نقل بطريق إدفو/مرسى علم

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقي 3 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارات نقل بطريق إدفو / مرسى علم، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف جهات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارات نقل عند طريق إدفو مرسى علم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ولقي شاب مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات القطار بإحدى المناطق بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال أسوان بلاغ يفيد بمصرع شاب نتيجة دهسه أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ على التابعة لدائرة المركز. 

حادث

لقي شخصان مصرعهما نتيجة اندلاع حريق فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق أبوسمبل - أسوان، وتم إيداع جثمانيهما تحت تصرف الجهات المختصة. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا يفيد بنشوب النيران فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء سيرها بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة. 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل نشوب النيران في السيارة، وتمت السيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما لقي شخص مصرعه نتيجة قيام آخرين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى بقرية المحاميد بإدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية. 

تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بمصرع شخص نتيجة قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى، ما أدى إلى إصابته بطلق نارى ووفاته مباشرة وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان لقي شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى

صورة أرشيفية

وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا – القصير

تضامن الاجتماعي بالغربية

تضامن الغربية: تركيب 1494 وصلة مياه شرب لأسر من الأولى بالرعاية

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد