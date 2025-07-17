رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 الصادر، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: 1752، 1753، 1754، 2080، 2081، لعام 2025.

جاءت قرارات رئيس الوزراء كالآتي:



نص قرار رئيس الوزراء رقم 1752 لعام 2025، على: تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5082 م2 زمام قرية الراشدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وفقا للوحة تابعة للوحدة المحلي وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة الثورة للتعليم الأساسي المقامة عليها.

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1753 لعام 2025، على الآتي: تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 30 م2 زمام قرية الضباعنة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد الضباعنة.

قرار رئيس الوزراء

في قرار رئيس الوزراء رقم 1754 لعام 2025، نصت المادة الأولى على الآتي: تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن- رجب محمود حافظ حسانين) بمساحة 1400 م2 ضمن حوض خوخة زمام قرية الحرجة ناحية قرية الحمام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الصحة بالمحافظة لإقامة وحدة طب أسرة.