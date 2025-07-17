محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن

يري أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أن محمد صلاح قائد الفراعنة مظلوم بوجوده مع الجيل الحالي لمنتخب مصر.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"محمد صلاح مظلوم مع الجيل الحالي ..تخيل كدا لو صلاح جنبه أبو تريكة وقدامه عمرو زكي ولا متعب وعلي يمينه أحمد فتحي وعلي شماله سيد معوض ومن تحت حسني عبد ربه ..لا بجد الوضع يختلف "

ويضيف الصقر :"احنا كنا بنخدم علي بعض ..بنشيل بعض مهارة وسرعة وتحكم في رتم المباراة ..لا بجد صلاح كان هياخد احسن لاعب في العالم "

وتابع أحمد حسن :"مش ناقص صلاح كأس أمم إفريقيا احنا فوزنا بيها ٣ مرات لو كسب واحدة بس معانا مع اللي حققه كان زمانه واخد احسن لاعب في العالم "