إيكيتيكي يقترب من ليفربول .. اتفاق مبدئي وعقد طويل الأمد في الطريق

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، في خطوة قوية لتدعيم هجوم "الريدز" قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وبحسب ما ذكرته شبكة "مونت كارلو"، فقد وافق إيكيتيكي بالفعل على الانضمام إلى ليفربول بعقد يمتد لست سنوات، حيث ينتظر الطرفان إنهاء التفاصيل المالية بين الناديين، لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

إيكيتيكي، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، قدّم موسمًا مميزًا في الدوري الألماني مع فرانكفورت، حيث شارك في 33 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 8، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية قبل أن يخطف ليفربول السبق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي ليفربول لدعم خطه الهجومي تحت قيادة المدير الفني الجديد آرنه سلوت، الذي يسعى لبناء فريق هجومي يجمع بين الضغط العالي والسرعة والمهارة، ويعتمد على أسماء شابة قادرة على صناعة الفارق.

ويُذكر أن ليفربول مهتم أيضًا بالتعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، ما يعكس نوايا النادي الحمراء في العودة بقوة للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.