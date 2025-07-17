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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 تضع منتخبات عربية في مواجهات قوية

المحلق الآسيوي
المحلق الآسيوي
حمزة شعيب

 

أُجريت اليوم الخميس مراسم قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وأسفرت عن مواجهات قوية لخمسة منتخبات عربية في طريقها نحو حلم التأهل للمونديال.

ويشهد هذا الدور مشاركة 6 منتخبات آسيوية، هي: السعودية، قطر، الإمارات، العراق، عمان، وإندونيسيا، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم كل واحدة 3 منتخبات، على أن تُقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد.

نظام الملحق واستضافة المباريات

تُقام منافسات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، على أن تُلعب مواجهات كل مجموعة في دولة مختلفة، حيث تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية، فيما تقام مواجهات المجموعة الأولى في قطر.

ويتأهل المتصدر فقط من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب، تُلعبان يومي 13 و18 نوفمبر 2025، والفائز يتأهل إلى الملحق العالمي.

ترتيب المجموعات بعد القرعة

المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، عمان

المجموعة الثانية: السعودية، العراق، إندونيسيا

الجدول الكامل لمباريات ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى (تُقام في قطر)

قطر × عمان – الأربعاء 8 أكتوبر

الإمارات × عمان – السبت 11 أكتوبر

قطر × الإمارات – الثلاثاء 14 أكتوبر

المجموعة الثانية (تُقام في السعودية)

السعودية × إندونيسيا – الأربعاء 8 أكتوبر

العراق × إندونيسيا – السبت 11 أكتوبر

السعودية × العراق – الثلاثاء 14 أكتوبر

مواعيد مباريات الدور الإقصائي (الملحق الآسيوي النهائي)

مباراة الذهاب: 13 نوفمبر 2025

ثاني المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

مباراة الإياب: 18 نوفمبر 2025

ثاني المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى

قرعة الملحق الآسيوي الملحق الآسيوي منتخبات اسيا

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