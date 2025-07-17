التشكيل الأساسي لمنتخب مصر تحت 20 عاماً قبل مواجهة الكويت

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاماً التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب الكويت الأولمبي في السادسة مساء اليوم (الخميس) على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر هذا العام.



التشكيل جاء على النحو التالي:

أحمد وهب (16) ’ إبراهيم عادل (18) ’ أحمد عابدين (4) ’ عبد الله بوستنجي (5) – مهاب سامي (14) ’ أحمد وحيد (21) ’ أحمد خالد "كاباكا" (8) ’ محمد السيد (22) ’ محمد عبد الله (10) ’ مؤمن شريف (12) ’ محمد هيثم (9).



أما على مقاعد البدلاء فيتواجد اللاعبون: محمد منشاوي (23) ’ محمد عوض (3) ’ أحمد عبد العزيز (6)’ محمد جمال (2) ’ محمود لبيب (13) ’ سيف سفاجا (15) ’ علي إيهاب (11) ’ مروان محمود (19) ’ عمر سيد معوض (7) ’ حامد عبد الله (17) ’ أحمد شرف (20).



الجدير بالذكر أن منتخب الشباب سيواجه منتخب الكويت الأولمبي في مباراة أخرى الأحد القادم ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب تشيلي (صاحب الأرض) بالإضافة لمنتخبي اليابان ونيوزيلندا.