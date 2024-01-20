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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحالف الوطني: مؤسساتنا تحولت من كيانات دعم لـ«رسمية قانونية»

مؤسسات التحالف الوطني
مؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي

قال محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى إنه بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق عام ٢٠٢٢ كعام المجتمع المدني ودعوته لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، تضمن أن يعمل مؤسسات التحالف بشكل متوازن و بشكل عملي من اجل دراسة احتياجات المواطن والعمل بشكل فعال على تقديم افضل الخدمات  فحتي الان استطاعت مؤسسات التحالف الوطني وعددها ٣٤ كيانا لمؤسسات قاعدية تمتلك عدد كبير من المؤسسات تحت مظلتها كافة المحافظات لان كل مؤسسة من مؤسسات أعضاء التحالف تحت مظلتها ٥ الألف جمعية تعمل معها.

مؤسسات التحالف تتحول لمجرد كيانات الدعم الى كيان رسمي قانوني

وأردف أن العمل الأهلى استطاع ان يعمل في كل المحافظات على دراسة الاحتياطيات وعقب ذلك تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال، لافتا إلى انه في عام ٢٠٢٣ صدر القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ والذي ينظم عمل مؤسسات التحالف وتحولت مؤسسات التحالف لمجرد كيانات الدعم الى كيان رسمي قانوني صادر بحقه تشريع وكانت واحده من نجاحات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمات المجتمع المدني مؤسسات التحالف الوطني

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