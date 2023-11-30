محافظ بني سويف يشيد بدور التحالف الوطني لرفع العبء عن الفئات الأولى بالرعاية

ثمن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة في رفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة المرأة المعيلة.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم الخميس، لاحتفالية جمعية الأورمان لتسليم 60 كشكًا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية لأسر منتجة.



وتفقد المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها، وهنأ المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



من جانبه.. قال مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف ربيع عبدالجليل إن تم تسليم 60 كشكًا مشروع "متكامل" بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء، حيث تقُدر تكلفة مشروع الكشك الواحد نحو 50 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).

