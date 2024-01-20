عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا الإبادة الجماعية بغزة.. آلاف المتظاهرين يشاركون بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدريد

أرشيفية
أرشيفية

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقاً لوسائل إعلام غربية، فقد دعا المتظاهرين بهتافات منها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة الإسبانية "وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وقطع العلاقات معها".

ووفقًا لوسال الإعلام فقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، أثناء سيرهم باتجاه ساحة سيبيليس وسط المدينة. 
وفي آخر إحصائية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، إلى أكثر من 24 ألف فلسطيني منذ 7 أكـتوبر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات داخل القطاع حاليًا تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.

مسيرة احتجاجية مسيرة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين العاصمة الإسبانية مدريد الإبادة الجماعية في غزة إسرائيل الحكومة الإسبانية الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ترشيحاتنا

الرئيس الصومالي: نحن في أمس الحاجة لعلماء الأزهر ومنهجه الوسطي

لو عايز تجدد رخصة عربيتك.. الداخلية توفر خدمة الترخيص في المولات |تفاصيل

"لا شرع إلا بنص".. دار الإفتاء: هذه المقولة فاسدة ومخالفة للكتاب والسنة

%10 خلال 17 يومًا| ارتفاع غير مبرر في أسعار الأجهزة الكهربائية.. ونصائح للحصول على أفضل العروض

الذهب يتراجع 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

أوقفوا الإبادة الجماعية بغزة.. آلاف المتظاهرين يشاركون بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

جروح ومشاجرة وتكسير زجاج.. ماذا فعل حمو بيكا في معركة 6 أكتوبر؟

طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ