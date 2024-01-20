أوقفوا الإبادة الجماعية بغزة.. آلاف المتظاهرين يشاركون بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدريد

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقاً لوسائل إعلام غربية، فقد دعا المتظاهرين بهتافات منها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة الإسبانية "وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وقطع العلاقات معها".

ووفقًا لوسال الإعلام فقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، أثناء سيرهم باتجاه ساحة سيبيليس وسط المدينة.

وفي آخر إحصائية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، إلى أكثر من 24 ألف فلسطيني منذ 7 أكـتوبر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات داخل القطاع حاليًا تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.