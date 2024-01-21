وزيرة التخطيط تتفقد عددا من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، عددا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، احدى شركات الصندوق السيادي.

وأثناء زيارة وزيرة التخطيط، قدمت مها عبدالرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة،

تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبوليتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزة وشهد عملية تطوير واسعة وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف.

193 عقارا

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 193 عقارا .

كما أكدت السعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعى لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة.

وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني .