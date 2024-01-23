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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق 4 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.
 

وكشف المركز عن أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

و أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان عن الدورات التدريبية المقامة اون لاين  للعاملين خلال شهر فبراير والتي تشمل الآتي:

  • برنامج تدريبي عن  الاحصاء التحليلي ، ينعقد يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ١٣-١٤ فبراير.
  • برنامج تدريبي عن   الذكاء الاصطناعى وتبدأ  يومي الأحد والاثنين الموافق ١٨-١٩ فبراير.
  • برنامج تدريبي عن  مكافحة الفساد والتعريف به وتبدأ فعالياتها  يومي الأحد والإثنين ٢٥-٢٦ فبراير.
  • برنامج تدريبي عن التقويم الذاتى والتقرير السنوى للكلية يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٠-٢١ فبراير  بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي .

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه ندوة التعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية. كما حث الدكتور قنديل أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان حيث نظمت وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية بكليات داخل الحرم الجامعي.

عقدت فعاليات الندوة تحت رعاية ودعم وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الاستاذة فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا .

وحاضر فى الندوة  الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، ا.م.د/ محمد عصام الدين عبد الوهاب عبد الجواد أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والخلوية والصناعية والمناعة الجزيئية بكلية العلوم والمدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية والعلاقات بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد ابو الدهب على حرص الجامعة على عقد الندوات التى تسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على أهم فرص التمويل للمشروعات البحثية  المتاحة، كذلك تم استعراض طريقة التقديم وكتابة المشاريع البحثية، وأجريت مناقشات مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين وطرق التغلب عليها.

 

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