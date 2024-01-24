حدث ليلاً|مصر وقطر وأمريكا تكثف جهودها للتوصل إلى هدنة في غزة.. ومنتخب موريتانيا يطيح بالجزائر خارج أمم أفريقيا.. وتحذير من أمطار على هذه المناطق

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القطاع الخاص يحصل على إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.. غدًا

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

مصر وقطر وأمريكا تكثف جهودها للتوصل إلى هدنة في غزة

مصر تحقق الحلم النووي.. لمحة على تاريخ محطة الضبعة

مليون جنيه.. عقوبات تلاحق المتلاعبين بالعملة الأجنبية

يتأهل لدور الـ16| منتخب موريتانيا يطيح بالجزائر خارج أمم أفريقيا بالفوز 1-0

بالفلوس دي كلها مش عارف يحل المشاكل.. إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا

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لم نغلق معبر رفح قط| مصر بمجلس الأمن: وقف النار بغزة أصبح أولوية ملحة