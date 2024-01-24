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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نغلق معبر رفح قط|مصر بمجلس الأمن: وقف النار بغزة أصبح أولوية ملحة

علم مصر
علم مصر

أكد السفير أسامة عبد الخالق ممثل مصر لدى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية أصبح أولوية ملحة لا سيما بعد أن بدأ نطاقها يتوسع.

جاء ذلك في كلمته بجلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء التي تناقش تطورات الأوضاع في غزة.

وقال عبد الخالق إن الأوضاع الحالية بما فيها ما يحدث في البحر الأحمر يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كافة دول العالم.

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية تحتم التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بشأن فتح كافة المعابر.

ولفت إلى أن إيصال المساعدات ووقف الحرب السبيل الوحيد للتصدي لنية إسرائيل المُبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق قط من جانب مصر.
 

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