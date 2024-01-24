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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتفال يعيد للأذهان التضحيات.. المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

المؤتمر
المؤتمر

وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي و وزير الداخلية  اللواء محمود توفيق وكافه رجال الشرطة ،بمناسبة الذكرى ال 72 لعيد الشرطة.

 

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن  الاحتفال بهذه الذكرى تعيد للأذهان التضحيات التي قام بها رجال الشرطة في عام 1952، وتعليم للأجيال القادمة ما يجب تقديمه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

 

وأوضح حزب المؤتمر، أن رجال الداخلية سيظلون على مر التاريخ خط الدفاع الداخلي عن أمن واستقرار الدولة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

 

وأكد حزب المؤتمر، أن التاريخ سيسجل كافة التضحيات والأفعال البطولية التي يقوم بها رجال الشرطة لدعم تحركات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

 


وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الشعب المصري كله يقدر ويجب تضحيات الشرطة البواسل على مر التاريخ في إقرار رسالة الأمن السامية للدفاع عن مصر وجهودهم في مكافحة الجريمة والإرهاب.

المؤتمر عمر المختار صميدة مجلس الشيوخ وزير الداخلية عيد الشرطة

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