تحرك برلماني بشأن فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شأن تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى معاناة القطاع الصحي من نقص هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أنه ما زال مستمر بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.