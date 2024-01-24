باحث اقتصادي: عوائد تنموية بعد إجراءات الرئيس السيسي للقضاء على الفساد|خاص

أشاد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإجراءات التي تقوم بها القيادة السياسية لمجابهة وتجفيف منابع الفساد في مصر، وذلك كأحد أسس التنمية الشاملة التي تتوافق مع مقتضيات الجمهورية الجديدة.

قال "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع توليه مقاليد الأمور نجح باقتدار في الحد من الفساد؛ من خلال ترسيخ قواعد مؤسسية لتتبعه، والقضاء عليه من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى أجهزة الدولة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يدرك مدى أهمية ذلك الملف باعتباره أحد مقتضيات الأمن القومي بشقيه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف المفصلي وهو ما ظهر في تحسن مؤشراتنا في مواجهة الفساد علي المستوي الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مصر خلال الفترات السابقة والأخيرة رسخت لمبدأ أنه لا أحد يعلو علي القانون مهما كان منصبه أو صلاحياته، مؤكدا أن التجارب العملية أثبتت ذلك من خلال كشف جهات التحقيق المختصة لعدد من بعض المسئولين ممن استغلوا وظائفهم في الإضرار بمصالح الوطن واقتصاده القومي، معتبرا أن تلك الإجراءات تحسب لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "الشريف" إلى أن استمرار مصر في إعلاء دعائم الشفافية والمحاسبة ووضع أدوات محكمة للرقابة على الفساد من شأنه الإسهام في تعظيم أطر الحوكمة وقواعد الأداء المثلي لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد القومي والاستثمار وهو ما وجه به الرئيس ويتم تنفيذه.