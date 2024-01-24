نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة.. حملت رسائل مكاشفة ومصارحة وأكدت موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

برلماني: كلمة السيسي في عيد الشرطة تؤكد القدرة على حل الأزمة الاقتصادية بالحوار الوطني وجهود الجميع

نائب الشيوخ: بطولات الشرطة المصرية نموذجا لحب الوطن والتضحية من أجله

برلماني: كلمة الرئيس حملت رسائل مكاشفة ومصارحة وتأكيد الموقف الداعم للقضية الفلسطينية

أكد نواب البرلمان على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ 72، موضحين أنها جاءت في الوقت المناسب للداخل والخارج وأكدت على تحرك الدولة لحل مختلف المشاكل، والمهم استقرارها وأمنها.

وفي هذا الاطار أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، حملت رسائل هامة للشعب المصري ما بين رسائل طمأنة بشأن جهود الدولة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما بين رسائل مصارحة وشفافية بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدولة في ظل هذه الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال "البنا"، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني خاصة بالاقتصاد يعكس حرصه الدائم على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر والخبراء والمتخصصين للوقوف على رؤى وحلول واقعية للمشكلات والأزمات الاقتصادية، وتعكس شعوره بهموم المواطن المصري والحرص على تخفيف الأعباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده على أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

ووجه البنا التهنئة للشرطة المصرية الباسلة بعيد الشرطة الـ72، مؤكدا أن رجال وأفراد الشرطة المصرية البواسل قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم على مدار سنوات طويلة وحتى الآن من أجل الوطن، ويستحقون كل التحية والتقدير والتكريم.

فيما قال النائب مدحت الكمار أن دعوة الرئيس السيسي إلى إجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، وقوله:"محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد"، مضيفا: فيه فرق كبير إنك تقول رأى وإنك تنفذ الرأى مع رأى عام، مع ناس ومع دولة وفيه ظروف كتير قوى بتتحط فى الاعتبار".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية خسرت اكثر من 450 مليار دولار بسبب أحداث 2011 و120 مليار دولار بسبب مواجهة الارهاب، وهو ما ضغط على موارد الدولة خصوصا وأن مصر ليست دولة غنية، منوها بالحوار الوطني والذي اتاح الفرصة للكلام في قضايا كثيرة.

وشدد نائب القليوبيه، أن مصر أمامها أزمة واحدة وهى فى الاقتصاد ويمكن استغال الفرصة فى الحوار الوطنى للوصول لحل، بحسب كلمة الرئيس.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه بالقول: كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة جاءت واضحة تماما وقوية وتؤكد على قدرة الدولة على الحل بتكاتف الجميع.

ووجه النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مضيفا أن تلك المناسبة التي ستظل ماثلة في الأذهان لبطولات الشهداء من رجال الشرطة ونموذجا لحب الوطن والتضحية من أجله.

وأكد "وهبة" في بيان له اليوم، أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم ونحن نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، مشدداً على تقدير الشعب لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن تخليد ذكرى شهداء وأبطال الشرطة واجب، كونهم رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته.

ودعا "وهبة" جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.