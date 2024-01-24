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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة السويس يستعرض أنشطة المركز الجامعي للتطوير المهني

جامعة السويس
جامعة السويس

 قام رئيس جامعة السويس  باستعراض تقريرا حول الأنشطة التي قام بها المركز، والتي شملت تدريب عدد ٢٩٤ طالبا و طالبة و خريجين من جامعة السويس لجلسات التطوير المهني (كتابة السيرة الذاتية- مقابلات الانترفيو و غيرها) و ايضا شملت خدمة عدد ٣١١ طالبا و طالبة من منتسبي جامعة السويس بدورة مهارات التوظيف و اخيرا خدمة ٣٤٢ من طلاب الجامعة في الدورات التقنية. 
كما قام المركز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات  و الشركات.

و ذالك في إطار متابعة  الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس لأنشطة المركز الجامعي للتطوير المهني خلال بداية عام ٢٠٢٤

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي يقوم به المركز في تأهيل وتطوير قدرات منسوبي الجامعة وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مثمنا الدور الذي يقوم به المركز والقائمين عليه، داعيا الجميع باستمرار بذل الجهد لتوفير مزيد من الخدمات لطلاب الجامعة.

و قام فريق  عمل المركز بتوجيه جزيل الشكر لرئيس الجامعة لدعم سيادته الدائم للمركز و خدماته. و حضر عن المركز كل من أيمن حلمي، ومصطفى توفيق، وجوزيف سمير و هشام العبد، مارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الأمريكية.


 

 

Jobs Education التطوير المهني المركز الجامعي للتطوير المهنى تطوير قدرات توقيع بروتوكول

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