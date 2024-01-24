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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مايوركا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على جيرونا

صدى البلد

حقق ريال مايوركا فوزًا ثمينًا على ضيفه جيرونا بنتيجة 3-2، مساء اليوم الأربعاء، ويتأهل للدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأنجز مايوركا المهمة سريعًا بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، أحرزها سايل لارين في الدقيقة 21، قبل أن يضيف أبدون براتس الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعاد أبدون براتس لتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وأكمل ريال مايوركا اللقاء بـ 10 لاعبين، بعد طرد لاعبه أنتونيو رايلو في الدقيقة 67.

ونجح كريستيان ستواني في تقليص الفارق لجيرونا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحاول متصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني استغلال النقص العددي حتى نجح في تقليص الفارق بهدف سجله سافيو في الدقيقة 96، لكن، الهدف الثاني لم يكن كافيا ليودع مسابقة الكأس.

وكان ريال سوسيداد أول المتأهلين لقبل النهائي بالفوز على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

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