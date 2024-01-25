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رئيس التحرير
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أخبار البلد

دراسة تأثير مشروعات الري الحديث على التربة والإنتاجية المحصولية بالتعاون مع هولندا

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بفريق عمل مشروع "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR لاستعراض تقرير منتصف المدة عن أنشطة المشروع وما تحقق من مستهدفات المشروع حتى تاريخه.

وأكد “سويلم”، على أهمية تشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أهمية تركيز البحوث على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى، ودراسة تأثير مشروعات الري الحديث على المياه والتربة والإنتاجية المحصولية، ودراسة التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأثير ذلك على نوعية المياه، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه.

وتوجه وزير الري، بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR على المجهودات المبذولة سابقاً، والدعوة لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً ضمن أنشطة البرنامج لخدمة رؤية الوزارة في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة للمياه والأراضي والموارد .

وأشاد بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى، والذى تم تتويجه بتوقيع "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR، مشيراً إلى ما قدمه الجانب الهولندي من دعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الإستراتيجيات، والعمل على تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية. 

وأعرب عن رغبة الوزارة فى استمرار التعاون مع الجانب الهولندى فى العديد من المجالات البحثية ذات الصلة بالإدارة المثلى للمنظومة المائية، والاستمرار في توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة لزيادة خبراتهم في مجال إدارة المياه.

الجدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR يهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .

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