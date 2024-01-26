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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره، اليوم الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

 ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأ لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد السعودية ؛ في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة، من رياح شديدة على المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة، تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة على ينبع والرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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