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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الأدوية: مصر دخلت المنطقة الحمراء في استخدام المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نظام "دليفري الأدوية" تواجد في مصر بشكل حديث، وبدأت العديد من الصيدليات المرخصة من هيئة الدواء في استخدامه، موضحا أن الأساس في صرف الأدوية من خلال "روشتة" إلا بعض الأدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وقانون مزاولة المهنة في الصيدلة ينص على ذلك. 

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الشعب المصري سيء في استخدام المضادات الحيوية 

 

أضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال القناة "الأولى"، أن مصر لديها مشاكل في استخدام المضادات الحيوية، وأصبحت مصر في المنطقة الحمراء في استخدام المضادات الحيوية لأنه يخرج دون وصفة طبية، والمصريين يطلبونه دون تشخيص لأي أمراض، وهو ما يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة للعديد من المرضى. 

وأشار إلى أن "دليفري الأدوية" ينقسم إلى شقين، شق خاص بالصيدليات المرخصة من هيئة الدواء، وفي هذه الصيدليات لا توجد مشاكل، إذ أن الدواء إن كان به أي مشاكل؛ يمكن الرجوع لتلك الصيدليات مرة أخرى، ولكن الأزمة تكمن من خلال التطبيقات ومواقع السوشيال ميديا، إذ أن بعض المصريين يلجئون إلى شراء الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من مصادر مجهولة المصدر. 

ونوه بضرورة وجود توعية إعلامية بعدم شراء الأدوية من مصادر مجهولة المصدر؛ في ضوء انتشار العديد من الصفحات والتطبيقات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

المضادات الحيوية الشعب المصري شعبة الأدوية دليفري الأدوية برنامج التاسعة

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