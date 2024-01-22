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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الأدوية: لدينا 180 مصنعا تحت الرقابة الصارمة في مصر.. فيديو

الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد رقابة على مستوى العالم على الدواء مثلما يحدث في مصر.

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177 مصنعا بنفس كفاءة المستورد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟

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شعبة الأدوية: كفاءة الدواء المصري عالية ويوجد رقابة عليه

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لدينا 180 مصنعا للأدوية تحت الرقابة الصارمة في مصر"، لافتا: "الدواء المغشوش ظاهرة عالمية".

 

وأشار: "طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنه يوجد ما يقرب 10% أدوية مغشوشة على مستوى العالم"، موضحا: "في مصر لا يوجد إحصائية واضحة لكن لا يوجد رقابة على سوق الدواء على العالم مثلما يوجد في مصر".
 

رئيس شعبة الأدوية الأدوية الدكتور على عوف

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