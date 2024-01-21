شعبة الأدوية: كفاءة الدواء المصري عالية ويوجد رقابة عليه

لابد من تطبيق الاسم العلمي

قال الدكتور "علي عوف" رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إنّ الدواء المصري على كفاءة عالية ويوجد رقابة، ولا يوجد دواء يطرح في السوق بمادة فعالة قل وهيئة الدواء تقوم بتحليل الأدوية دون مشكلة.

وأضاف عوف في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن منظومة الدواء في العالم لديها سياسة للتداول.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن منظومة تداول وتسجيل الدواء في مصر مرجعيتها أوروبا والولايات المتحدة، وفي أوروبا والولايات المتحدة لا يتعاملون بالأسماء التجارية ولكن بالمادة العلمية للدواء.

تطبيق الأسم العلمي الدواء

وأشار إلى أن نقابات الصيادلة نادت بتطبيق الأسم العلمي حرصًا على أن يكون الدواء الموجود هو البديل الأمثل والصيادلة أكثر دراية بهذا الأمر ندرس تفاعلات الأدوية كصيادلة ومن حقنا مراجعة الأطباء في الروشتات.

وأردف أنه في مصر الوضع ينقسم إلى شقين في وزارة الصحة والتأمين الصحي يكتب الطبيب الدواء بالاسم العلمي ولا يعترض ولا يختلف ولا يقول جودة والناس تحصل على الدواء دون مشكلة، الدواء يطرح بالاسم العلمي ونحن عالجنا فيروس سي بدواء مصري 100 ٪.