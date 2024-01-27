أحمد سعيد أوكا: مرموش ومصطفى وتريزيجيه الأفضل حاليا في منتخب مصر

قال أحمد سعيد أوكا لاعب منتخب مصر السابق، أن الثلاثي عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه هم الأفضل في منتخب مصر طوال الفترة الحالية.

وقال أوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" كل من مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه هم الأفضل في منتخب مصر طوال الفترة الحالية".

وأضاف:" أرى أن لابد من الدفع بـ محمود حسن ترزيجيه بشكل أساسي مع منتخب مصر ولابد أن لا يكون على دكة البدلاء لأنه يملك الحلول مع منتخب مصر ودائما فارق مع المنتخب".

وتابع:" مصطفى محمد لاعب مهم للغاية في تشكيل منتخب مصر ويقدم مستويات رائعة مع المنتخب ونانت الفرنسي".