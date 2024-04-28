عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال مرشحة لرئاسة أمريكا خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة واشنطن

جيل ستاين
جيل ستاين

ذكرت صحف أمريكية أنه تم اعتقال المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية لحزب الخضر جيل ستاين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وأوضحت الصحف أن المرشحة ستاين أنه لم يكشف عن الاتهامات الموجهة لها، وفق ما قال المتحدث باسم حملتها.

كانت ستاين في الاحتجاجات لدعم الطلاب الذين أقاموا معسكرًا وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى توقف جامعة واشنطن تعاقدها مع شركة بوينج وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى .

في مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقالها ونشر على موقع إكس، قالت مرشحة حزب الخضر إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

وقالت ستاين: "سنقف صفاً واحداً مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".

وقال ديفيد شواب، مدير الاتصالات لجيل ستاين إن ستاين حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة، لكن الشرطة "لم تستجيب" وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وذكر شواب: "كما قالت  ستاين، فمن المخزي أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين يطالبون ببساطة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يمقتها الشعب الأمريكي".

وتم القبض على مدير حملة شتاين ونائب مدير الحملة.

صحف أمريكية اعتقال المرشحة الرئاسية لانتخابات الأمريكية حزب الخضر جيل ستاين جامعة واشنطن مظاهرة مؤيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

حركة حماس تكشف ميعاد تسليم ردها للقاهرة حول الصفقة

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

صحيفة فرنسية شهيرة تكشف عن أقوى خطوة لباريس ضد نتنياهو

روسيا تستولي على دبابة أمريكية من القوات الأوكرانية خلال الحرب

حراك الجامعات الأمريكية.. استمرار الاحتجاجات القوية وتحذير خطير

حركة حماس تكشف ميعاد تسليم ردها للقاهرة حول الصفقة

مصر تقود مساعي جادة للتوصل إلى تصور كامل لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل

مصدر قيادي بكتائب القسام يكشف تطورات الحالة الصحية لأسير يحمل الجنسية الأمريكية

أمين عام أوبك يكشف عن هدف المنظمة البعيد في سوق النفط

34 ألف شهيد.. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا المج.ازر الصهي.ونية

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية تكشف كواليس زيارة وزير خارجية فرنسا لـ لبنان

بعد قرار المحكمة.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبات رادعة بسبب بث فيديوهات خادشة

تعرف على الروايات المرشحة لجائزة البوكر قبل إعلانها اليوم

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ