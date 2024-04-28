اعتقال مرشحة لرئاسة أمريكا خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة واشنطن

ذكرت صحف أمريكية أنه تم اعتقال المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية لحزب الخضر جيل ستاين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وأوضحت الصحف أن المرشحة ستاين أنه لم يكشف عن الاتهامات الموجهة لها، وفق ما قال المتحدث باسم حملتها.

كانت ستاين في الاحتجاجات لدعم الطلاب الذين أقاموا معسكرًا وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى توقف جامعة واشنطن تعاقدها مع شركة بوينج وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى .

في مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقالها ونشر على موقع إكس، قالت مرشحة حزب الخضر إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

وقالت ستاين: "سنقف صفاً واحداً مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".

وقال ديفيد شواب، مدير الاتصالات لجيل ستاين إن ستاين حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة، لكن الشرطة "لم تستجيب" وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وذكر شواب: "كما قالت ستاين، فمن المخزي أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين يطالبون ببساطة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يمقتها الشعب الأمريكي".

وتم القبض على مدير حملة شتاين ونائب مدير الحملة.