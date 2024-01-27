غدا..إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية شلشلمون بمنيا القمح

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً الأحد لقرية شلشلمون مركز منيا القمح بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

اكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه من المقرر أن تضم القافلة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي ، وحملة للكشف عن أمراض الثدى ، والسكر والضغط والاعتلال الكلوى ، بمشاركة مديرية الطب البيطرى والأوقاف ، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.