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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد التعديات والمخالفات وتنفيذ إزالات فورية في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة لإزالة اقفاص حديدية وبلاط بحوض الدلالة على مساحة 6 قيراط  وتمت الإزالة الفورية على نفقة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة من إزالة بناء مخالف بدور أرضى بقرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة  على مساحة 120 مترا وتم إيقاف الاعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برفع الإشغالات المخالفه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة ولفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وتقليل الازدحام والتكدسات المرورية.

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