طرح البوسترات الرسمية لفيلم أهل الكهف .. صور

طرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" البوسترات الرسمية الفردية لنجوم الفيلم، المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس 2023، ليتصدر كل نجم بوستر خاص به، بدءا من خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من 4 فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

وكان أيمن بهجت قمر قد أعلن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس 2023، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل.

وعلق على الفيديو: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في أمستردام، ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".