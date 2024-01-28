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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب كوادر المحليات على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة،  وزير التنمية المحلية، أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

 وأوضح أن مركز سقارة، ينظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، اليوم،  ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان فى مصر، والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة كيفية إلي التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية  لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأرشفة والفهرسة الالكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الالكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وماهي معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا علي مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركوود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب علي أنواع الاسكانر، وتطبيق علي أهم برامج الارشفة مع شرح تجربة مكتبة الاسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية.

التنمية المحلية خطة سقارة بالقضية السكانية المحافظات الزيادة السكانية مركز سقارة

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