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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: بدء اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وذلك بدءا من غدا الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا على مدار ٣ أسابيع خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتي 12 فبراير 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين علي أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات ، لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ، و تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول علي رضاهم .

وأكدت الوزارة أن الاختبارات تتضمن قياس السمات الشخصية للمتقدمين، ومدي قدراتهم ومهاراتهم و القدرات العقلية والذكاء الوجداني والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية والسمات الوظيفية.

من جانبه أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختبار السمات الشخصية أن المرحلة الأولي للاختبارات للمتقدمين للمسابقة سوف تستمر  علي مدار  ١٠  أيام.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تعكف خلال المرحلة القادمة على الدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، منوها بأن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة و إختيار المتميز منهم كقيادات محلية ، تخضع لضوابط رئيسية متعددة و معايير واضحة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية ، واختبارات السمات الشخصية ، والقدرات العلمية للمتقدمين ، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير  ، ومهارات القيادة ، واتخاذ القرار وحل المشكلات ، وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية ، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر سبتمبر من العام الماضى عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً للاعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وظيفة قيادية التنمية المحلية اختبارات هشام امنة الإدارة المحلية

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